O que seu signo revela sobre seu tipo de ex e por que você repete os mesmos padrões

Cada casa do zodíaco carrega padrões emocionais e afetivos que se refletem até na escolha de parceiros

Gabriella Licia - 05 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Você já se perguntou por que sempre acaba se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa, mesmo jurando que “dessa vez vai ser diferente”? A astrologia tem essa resposta para cada signo, quer ver?

Ficou curioso? Então veja agora o que a lista a seguir revela sobre o tipo de ex que cada signo costuma atrair e o motivo de repetir esse padrão!

Olha só!

O que seu signo revela sobre seu tipo de ex e por que você repete os mesmos padrões:

Áries

Costuma se envolver com pessoas intensas, ciumentas e um tanto quanto impulsivas, igualzinho a você. O padrão se repete porque você confunde paixão com caos e tem medo de relações mornas.

Touro

Seu ex típico é alguém que você já conhece há tempos ou que parecia estável, mas era possessivo ou resistente a mudanças. Você insiste porque se apega à ideia de segurança, mesmo quando não há mais afeto real.

Gêmeos

Você atrai gente comunicativa, mas emocionalmente indisponível. O padrão desse signo segue porque você valoriza a mente antes do coração e acaba preso em relações mais intelectuais do que emocionais.

Câncer

Seu ex sempre pareceu alguém que precisava de cuidados, afeto ou conserto. Você se doa demais e atrai quem suga sua energia. Repete o padrão porque acha que amar é sinônimo de salvar o outro.

Leão

Você costuma sair com pessoas que te admiram e que depois competem com você. O padrão continua porque você gosta de brilhar, mas escolhe quem também quer palco, e isso vira guerra de egos.

Virgem

Seus exs normalmente são pessoas problemáticas ou que “você podia melhorar”. Você tenta moldar todo mundo e cai no padrão do conserta-homens (ou mulheres). No fundo, você se envolve com projetos, não com parceiros.

Libra

Seu tipo de ex? Charmoso, bonito, educado e manipuladorzinho. Você é aquele signo que cai no padrão de quem aparenta ser perfeito, mas tem um lado sombrio escondido. Você repete porque odeia conflito e demora a enxergar sinais.

Escorpião

Você se envolve com pessoas intensas, misteriosas e que te tiram o chão… e a paz. Repete o padrão porque confunde intensidade com conexão real. E, no fundo, adora um drama emocional.

Sagitário

Seu ex típico é alguém “livre”, espontâneo e aventureiro e, geralmente, emocionalmente raso. Você repete o padrão porque ama a adrenalina, mas esquece que relações também exigem profundidade.

Capricórnio

Costuma namorar gente ambiciosa, controladora ou distante emocionalmente. O padrão continua porque você valoriza estabilidade e admiração, mas negligencia afeto e presença real.

Aquário

Seu ex é sempre “diferente”, fora da caixinha e também incapaz de se comprometer. Você repete o padrão porque busca novidade e conexão mental, mas foge de quem te faz sentir demais.

Peixes

Você atrai pessoas confusas, carentes ou que te envolvem em relações mal resolvidas. O padrão se repete porque você idealiza demais e tem dificuldade de ver as coisas como elas são.

