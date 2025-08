6 carreiras que não exigem faculdade, nem precisar se expor e já pagam R$ 10 mil por mês

Conheça opções reais de renda alta com sigilo e independência garantidos

Magno Oliver - 06 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Matheus Bertelli)

Com a chegada de inteligências artificiais, digitalização de serviços e precarização de empregos, o mercado de trabalho está mais exigente. Assim, a busca por carreiras que garantam bons salários nunca foi tão intensa nos últimos anos.

1. Especialista em Copywriter

Na era digital, essa carreira teve crescimento exponencial e significativo no mercado. Assim, ele é especializado em escrever textos atrativos de vendas para sites, e-mails e anúncios.

Como copy dá para atuar como freelancer, fazer atendimento de agências, montar um casting de infoprodutores e a faixa salarial varia entre R$ 8.000 a R$ 15.000, a depender da região e área de atuação.

2. Editor de Vídeo

No mesmo embalo do copywriter, o editor de vídeo está em alta para trabalhos na internet. Assim, seja o conteúdo para YouTubers, cursos ou redes sociais, a edição de vídeo é essencial e as empresas buscam profissionais qualificados o tempo todo.

Nessa carreira, você trabalha nos bastidores e consegue uma cartela alta de clientes fixos, com ganhos altos, especialmente se agregarem storytelling e motion design.

Por fim, a faixa salarial gira em torno de R$ 9.000 a R$ 12.000, a depender da região e área de atuação.

3. Gestor de Tráfego Pago

Sem necessidade de diploma universitário e exigindo uma boa habilidade com redes sociais, o gestor de tráfego pago é o responsável por campanhas no Google Ads e Meta Ads (Instagram, Facebook e demais redes). Assim, o resultado do trabalho gera grandes bônus e aumento de salário.

Essa carreira te permite atender agências de marketing, e-commerces e grandes empresas. Por fim, a faixa salarial gira em torno de R$ 10.000 a R$ 25.000, a depender da região e área de atuação.

4. Instalador de Energia Solar

Com a preocupação nos cuidados ao meio ambiente e busca por energias mais limpas, a energia solar cresceu muito no mercado. Assim, o profissional monta e dá manutenção em painéis fotovoltaicos que geram energia vinda direto dos raios solares. A demanda está crescente em todo o país.

Essa área atende empresas de energia, obras residenciais, rurais, prédios comerciais e fábricas de vários segmentos.

A faixa salarial gira em torno de R$ 10.000 a R$ 26.000, a depender da região e área de atuação.

5. Pilotos de aviação

Não exige diploma, mas é preciso um curso especializado de piloto, além de certificações técnicas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para você poder pilotar uma aeronave. Assim, eles são responsáveis por operar aeronaves e garantir a segurança dos voos.

Pilotos de aeronaves têm remuneração média de R$ 11 mil mensais, podendo ultrapassar esse valor em companhias internacionais.

Desse modo, a faixa salarial gira em torno de R$ 9.600.000 a R$ 14.000, a depender da região e área de atuação.

6. Técnico em Logística

Devido ao boom no setor de comércio digital, o técnico em logística vem para ajudar a resolver problemas que muita gente nem imagina que existam. Assim, ele atua no planejamento, organização e controle de processos logísticos em empresas de diversos setores, em especial o comércio e o transporte de mercadorias.

Com a crescente complexidade das cadeias de suprimentos, a demanda por técnicos qualificados aumentou consideravelmente.

Por fim, a faixa salarial gira em torno de R$ 10.000 a R$ 17.000, a depender da região e área de atuação.

