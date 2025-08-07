Numerologia aponta quem deve evitar decisões importantes até 15/08

Algumas combinações de números estão passando por um ciclo de instabilidade e revisão, onde a pressa pode ser inimiga da sabedoria

Gabriella Licia - 07 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Zura Modebadze/Pexels)

A numerologia está em alerta: certos perfis vibracionais estão mais propensos a agir por impulso ou tomar decisões precipitadas nos próximos dias.

Até o dia 15 de agosto, o ideal é evitar grandes escolhas, mudanças radicais ou qualquer atitude que envolva compromissos de longo prazo.

Isso porque algumas combinações numéricas estão passando por um ciclo de instabilidade e revisão, onde a pressa pode ser inimiga da sabedoria.

A boa notícia? Quem se preservar nesse momento na numerologia tende a ganhar clareza logo após essa fase e poderá agir com muito mais segurança e consciência.

Veja quais perfis que, segundo a numerologia, devem evitar decisões importantes até 15/08

Caminho de Vida 5

Esse número já é naturalmente inquieto, e nos próximos dias, essa característica pode se intensificar. Há risco de querer mudar tudo de uma hora pra outra — relacionamentos, carreira, rotina. Espere passar essa maré antes de tomar qualquer decisão drástica.

Caminho de Vida 7

Você pode sentir uma vontade enorme de se isolar e tomar decisões silenciosas. Mas cuidado: a introspecção excessiva pode fazer com que você ignore conselhos valiosos. Evite decisões solitárias e adie qualquer rompimento até depois do dia 15. A numerologia.

Caminho de Vida 9

O momento traz forte carga emocional, e isso pode te influenciar demais. Decisões motivadas por mágoas, despedidas ou idealizações não são recomendadas agora. Espere a poeira baixar e confie no tempo das coisas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias em tempo real!