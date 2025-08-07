Polícia Federal deflagra operação contra fraudes no Fundeb na Seduc de Goiás

Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema

Augusto Araújo - 07 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de agente da Polícia Federal em ação. (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (8), a Operação Ilicitantes para investigar fraudes em licitações da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), que utilizavam verbas do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Goiás e em outros três estados (Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo).

A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.

Poucos detalhes em relação a Goiás foram tornados públicos. No entanto, a investigação da PF revelou o pagamento de propina, no valor de cerca de R$ 465 mil, a um servidor terceirizado.

O dinheiro teria sido repassado por meio de empresas e usado na compra de carros e eletrônicos, bens incompatíveis com a renda do funcionário.

Os investigados podem responder por crimes como frustração de licitações, corrupção e lavagem de dinheiro.

O Portal 6 aguarda nota da Seduc se pronunciando sobre o assunto.

