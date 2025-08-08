Últimos dias de inscrições em processo seletivo de Goiás com vagas para diferentes níveis

Seleção ocorrerá por meio de avaliação curricular e processo terá validade de um ano a partir da homologação do resultado final

Davi Galvão - 08 de agosto de 2025

Candidatos participando de processo seletivo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

As inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Vicentinópolis estão chegando ao fim. Restam poucos dias para os candidatos interessados se candidatarem às sete vagas temporárias disponíveis.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais I – Carrinheiro (06) e Assistente Social (01), destinadas a profissionais com nível fundamental e superior.

A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.518 a R$ 3.025,54, de acordo com o cargo escolhido.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente no site da Perfas Concursos até as 23h59 deste domingo (10), data limite para envio das candidaturas.

A seleção ocorrerá por meio de avaliação curricular, e o processo terá validade de um ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

