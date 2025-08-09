Batida entre ônibus e carreta deixa 11 mortos em MT

Acidente aconteceu em um trecho no limite dos municípios de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum

Folhapress - 09 de agosto de 2025

Coletivo que bateu tinha como destino a cidade de Sinop (Foto: Reprodução)

(FOLHAPRESS) – Uma batida envolvendo um ônibus interestadual e uma carreta resultou na morte de 11 pessoas na noite de sexta-feira (8), na BR-163.

O acidente aconteceu em um trecho no limite dos municípios de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, em Mato Grosso. O coletivo tinha como destino a cidade de Sinop.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 31 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento.

A corporação disse que 24 delas foram encaminhadas ao PAM (Pronto Atendimento Municipal) de Lucas do Rio Verde, enquanto outras sete vítimas, em estado grave, foram levadas ao Hospital São Lucas para atendimento especializado.

Também participaram da ocorrência a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a concessionária responsável pelo trecho da rodovia.

As autoridades não divulgaram, até o momento, informações sobre a identidade dos mortos ou as causas do acidente.

A empresa responsável pelo ônibus, Rio Novo Transportes, lamentou o acidente em suas redes sociais. Também foi criado um canal exclusivo de atendimento para informações e suporte.

“Nossa prioridade é cuidar das vítimas e de seus familiares. Equipes da Rio Novo já estão no local e nos hospitais para oferecer todo o apoio necessário”, disse.

Reportagem em atualização.