Incêndio em residência assusta moradores da Vila Góis: “nossa, acho que tem alguém lá dentro”
Corpo de Bombeiros foi acionado no local para controlar as chamas
Um incêndio no começo da noite deste sábado (09) assustou moradores da Vila Góis, em Anápolis.
Em vídeos gravados por vizinhos, é possível ouvir o momento em que uma criança comenta: “nossa, acho que tem alguém lá dentro”.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar, constatou que as chamas atingiam um carrinho de transporte de reciclagem e parte da vigota do telhado.
A rápida intervenção impediu que o fogo se propagasse para a residência.
Felizmente, não havia ninguém dentro do imóvel. Durante o atendimento, um familiar da proprietária chegou ao local e acompanhou o trabalho da equipe.
Segundo os militares, a ocorrência foi controlada rapidamente, evitando maiores danos e riscos aos moradores da região.