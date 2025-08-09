Incêndio em residência assusta moradores da Vila Góis: “nossa, acho que tem alguém lá dentro”

Corpo de Bombeiros foi acionado no local para controlar as chamas

Da Redação - 09 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Um incêndio no começo da noite deste sábado (09) assustou moradores da Vila Góis, em Anápolis.

Em vídeos gravados por vizinhos, é possível ouvir o momento em que uma criança comenta: “nossa, acho que tem alguém lá dentro”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar, constatou que as chamas atingiam um carrinho de transporte de reciclagem e parte da vigota do telhado.

A rápida intervenção impediu que o fogo se propagasse para a residência.

Felizmente, não havia ninguém dentro do imóvel. Durante o atendimento, um familiar da proprietária chegou ao local e acompanhou o trabalho da equipe.

Segundo os militares, a ocorrência foi controlada rapidamente, evitando maiores danos e riscos aos moradores da região.