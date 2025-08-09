Previsão do tempo: Goiás pode ter geadas de intensidade moderada

Davi Galvão - 09 de agosto de 2025

Imagem mostra ciclistas pedalando em meio a onda de frio (Foto: Reprodução)

Neste domingo (10), Goiás deve experienciar temperaturas mais frias, ao menos pelas manhãs, inclusive com possibilidade de geadas. O destaque fica para a região Sudoeste, que deve registrar 06 °C como mínima.

Isso porque a chegada de uma massa de ar frio de origem polar à região centro-sul de Goiás provocará uma queda nos termômetros, que poderá ser sentida ao menos até quarta-feira (13). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Apesar disso, o domingo segue com uma extensa amplitude térmica, com calor intenso e predomínio de sol durante a tarde.

Para a data, a amplitude térmica prevista será de 6 °C a 27 °C na região Sudoeste, 10 °C a 28 °C na região Sul, 11 °C a 32 °C na região Central, 14 °C a 33 °C na região Leste, 16 °C a 35 °C na região Oeste, e 18 °C a 36 °C na região Norte.

Com relação aos municípios com os menores marcos, Jataí, Mineiros e Lagoa Santa devem registrar 07 °C, seguidos por Rio Verde, com 09 °C. Santa Helena, Davinópolis, Caiapônia e Doverlândia aparecem com 10 °C, tendo estes boas chances de experienciarem geadas.

Por outro lado, Araguapaz e Porangatu devem apresentar os maiores números, com 34 °C e 36 °C, respectivamente.

Em Goiânia, a variação deve ficar entre 12 °C a 29 °C e, em Anápolis, entre 13 °C a 27 °C.

