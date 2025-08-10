Prorrogadas inscrições para processo seletivo em um dos municípios mais cobiçados de Goiás

Certame oferece 36 vagas ao todo, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.284,16

Prorrogadas inscrições para processo seletivo em um dos municípios mais cobiçados de Goiás
Aruanã, na região do Araguaia. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Aruanã, uma das cidades mais cobiçadas de Goiás, localizada na região do Rio Araguaia, prorrogou o prazo de inscrições do processo seletivo para contratação imediata e cadastro reserva.

A mudança, no entanto, não vale para o cargo de Professor, cujo período de inscrições já foi encerrado no último dia 31 de julho.

A prorrogação é apenas para as funções de Auxiliar de Serviços Gerais na Educação e Auxiliar de Serviço Urbano, que agora podem se inscrever até 21 de agosto de 2025.

O processo oferece 36 vagas ao todo, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.284,16.

Para concorrer a Auxiliar de Serviços Gerais na Educação e Auxiliar de Serviço Urbano, é necessário ter Ensino Fundamental Incompleto.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Prefeitura de Aruanã, na Rua Goiás, nº 22, Centro.

Mais informações estão no edital.

