Quem será o motorista que bateu carro em Anápolis durante a madrugada e fugiu?

Polícia foi acionada com a informação de que o condutor estava embriagado, mas ao chegar no local só encontrou o veículo

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

magem mostra veículo severamente danificado, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um carro destruído, encontrado em circunstâncias misteriosas na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes, em Anápolis, mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (10).

A situação veio à tona quando os policiais foram acionados para averiguar uma ocorrência de acidente de trânsito, em que o suposto autor estaria embriagado.

Contudo, ao chegarem ao local, eles encontraram apenas o veículo — posicionado de forma transversal no meio da via e obstruindo parcialmente o tráfego —, sem a presença do condutor.

O automóvel, inclusive, estava severamente danificado, com avarias nas portas, nos vidros dianteiros e com a parte frontal totalmente destruída.

Conforme as investigações, o carro teria colidido contra o muro de uma residência. Diante da situação, a equipe acionou o serviço de guincho para a remoção do automóvel, que foi encaminhado ao pátio.

O condutor, por sua vez, não foi localizado e segue um mistério.

