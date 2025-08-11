⁠Leoninos terão reviravolta amorosa ainda em agosto, segundo horóscopo

⁠Leoninos terão reviravolta amorosa ainda em agosto

Gabriella Licia - 11 de agosto de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Agosto começou desafiador para os leoninos, especialmente no campo afetivo, como explica o horóscopo.

A influência de Mercúrio retrógrado, que estava ativa desde o final de julho, trouxe instabilidade nas relações, aumentando a chance de mal-entendidos, conversas truncadas e até o ressurgimento de situações mal resolvidas do passado. Para muitos, a sensação era de que qualquer tentativa de avanço esbarrava em bloqueios emocionais ou circunstanciais.

No entanto, essa fase chegou ao fim nesta segunda-feira (11), marcando um ponto de virada importante para o signo. Com o término de Mercúrio retrógrado, a comunicação volta a fluir com mais clareza e objetividade.

Isso significa que conflitos tendem a se dissipar e que diálogos sinceros, antes adiados, poderão finalmente acontecer. A energia que antes favorecia revisões e ajustes agora abre espaço para movimentação e progresso, especialmente no campo amoroso.

⁠Leoninos terão reviravolta amorosa ainda em agosto, segundo horóscopo

Para quem está em um relacionamento, este é um momento propício para reconstruir pontes e reforçar laços. A retomada da harmonia astral favorece gestos de afeto e conversas profundas, capazes de reaproximar casais que vinham enfrentando tensões.

Pequenos desentendimentos poderão ser superados com mais facilidade, e a sintonia tende a crescer até o final do mês.

Já os leoninos solteiros sentirão um impulso extra para se abrir a novas experiências. O magnetismo natural do signo estará em evidência, atraindo olhares e despertando interesse.

O período favorece encontros marcantes, que podem rapidamente evoluir para algo mais sério, especialmente para quem se permitir viver o momento sem expectativas rígidas.

Além disso, a presença de Vênus em aspecto harmonioso com Leão traz uma dose extra de romantismo e espontaneidade, incentivando demonstrações de carinho e fortalecendo conexões genuínas. Agosto ainda reserva dias intensos e apaixonantes, com potencial para mudar o rumo da vida amorosa de forma inesperada.

Se existe ainda qualquer pendência no passado, este é o momento perfeito para seguir em frente. Após o portal mais forte do ano (08.08), correntes foram desfeitas de forma irreversível. O sinal já apareceu para os nativos. Agora, vocês precisam digerir e seguir em frente.

Para os leoninos, o recado dos astros é claro: a maré virou, e agora é hora de deixar o coração falar mais alto, prospectando outras vivências. As próximas semanas prometem ser de descobertas e, para alguns, o início de uma nova história.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!