IFG está com vagas para curso de especialização gratuito e a distância

Inscrições vão até 18 de agosto e seleção será feita por análise curricular

Augusto Araújo - 11 de agosto de 2025

Fachada do Campus IFG Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para o MBA em Logística e Comércio Exterior com ênfase em Gestão Estratégica, ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD) e com participação gratuita.

O curso é fruto de parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Ao todo, são 250 vagas distribuídas entre os polos de Anápolis, Planaltina, Jataí, Hidrolândia e Mineiros. As aulas serão realizadas por webconferência, prioritariamente aos sábados, e não haverá encontros presenciais.

De acordo com o edital, o objetivo é desenvolver competências para que o profissional possa atuar na gestão estratégica da logística e do comércio exterior.

A especialização é voltada a graduados em áreas como Administração, Economia, Comércio Exterior, Marketing, Logística, Finanças e outras relacionadas, além de empreendedores e gestores interessados em aprofundar conhecimentos no setor.

As inscrições podem ser feitas até 18 de agosto no site do IFG. O candidato deve reunir a documentação exigida em um único arquivo PDF, seguindo a ordem indicada no edital.

O processo seletivo será realizado por análise curricular e comprovação de experiência profissional. O resultado preliminar será divulgado em 16 de setembro, com prazo para recursos no dia 17. O resultado final sai em 23 de setembro.

Para mais informações, consulte o edital.

