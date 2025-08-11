Mais de mil vagas: um dos maiores concursos para professor em Goiás será lançado ainda em 2025

Edital deve ser publicado em outubro e oferecerá diversas vagas

Gabriella Pinheiro - 11 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

Considerado um dos mais aguardados do município, a Prefeitura de Senador Canedo confirmou que abrirá um novo concurso público com inúmeras vagas.

Até o momento, conforme anunciado, serão contratados 1,5 mil servidores de diversas áreas. O edital deve ser publicado ainda em outubro deste ano, com o processo sendo conduzido pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG).

As vagas são destinadas a professor (pedagogo), professor (matemática), professor (português), professor (história), professor (geografia), professor (ciências), professor (inglês), professor (educação física), professor (artes), professor (música), agente educacional, assistente educacional e analista educacional (de língua portuguesa, matemática, nutricionista e assistente social).

Vale destacar que as contratações de servidores efetivos atendem a recomendações do Ministério Público, como parte do esforço de adequação das finanças do município.

Mais informações serão disponibilizadas em breve.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!