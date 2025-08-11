Motociclista de Anápolis que morreu em acidente na GO-330 entre Ouro Verde e Campo Limpo é identificado

Vítima tinha 30 anos e morreu na hora. Circunstâncias da colisão ainda serão apuradas

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Motociclista de Anápolis que morreu em acidente na GO-330 entre Ouro Verde e Campo Limpo é identificado
Amarildo Batista Ferreira da Silva, de 30 anos, era natural de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O motociclista Amarildo Batista Ferreira da Silva, de 30 anos, natural de Anápolis, morreu na noite de domingo (10) em um acidente na GO-330, entre Ouro Verde e Campo Limpo de Goiás.

A moto que ele conduzia teria colidido com um carro no trecho próximo ao povoado conhecido como Igreja do Sapato. Com o impacto, Amarildo foi arremessado para fora da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado caído no chão, sem sinais vitais, com traumatismo craniano grave e exposição de massa encefálica.

Equipes da Polícia Militar (PM) também estiveram no local. O corpo e a motocicleta ficaram sob a guarda da corporação até a chegada da perícia.

Motocicleta ficou caída na pista após acidente. (Foto: Reprodução)

O acidente ocorreu por volta das 22h e as circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

