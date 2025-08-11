Uber lança verificação para usuário; veja como fazer

Medida tem o objetivo de aumentar a segurança e pretende agilizar a decisão dos motoristas ao aceitar corridas

Folhapress - 11 de agosto de 2025

Imagem do interior de um veículo (Foto: Reprodução/ Rovena Rosa/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Uber lança nesta semana uma nova etapa de verificação dos usuários, que concederá às contas um “selo de verificado”.

Os dados informados pelos usuários no cadastro do app, como nome e telefone, serão cruzados com bases de terceiros. As contas aprovadas receberão um selo no perfil, que poderá ser visto ao lado do nome do usuário.

A medida, segundo a Uber, tem o objetivo de aumentar a segurança e pretende agilizar a decisão dos motoristas ao aceitar corridas.

O Brasil é o segundo, depois dos Estados Unidos, a adotar essa etapa adicional de verificação de dados. A plataforma já possuía mecanismos de checagem, como validação da conta via cartão de crédito, verificação de CPF para pagamentos em dinheiro e confirmação de identidade por documento e selfie.

Se a checagem automática dos dados não for possível, será necessário enviar uma foto do documento de identidade e uma selfie para concluir o processo.

Usuários verificados automaticamente poderão visualizar o selo no perfil do aplicativo. Já aqueles que precisarem enviar documentos devem acessar as configurações, clicar no perfil e, por fim, selecionar “começar a verificação”.

Como fazer a verificação da conta

1 – Acessar a conta

2 – Entrar em “Configurações”

3 – Clicar no perfil

4 – Clicar em “Começar a verificação”

5 – Enviar uma foto do documento de identidade e uma selfie