Ex-parceira da Caoa fecha parceria com gigante do mercado automobilístico

Comunicado das montadoras estimam que as vendas de novos veículos ultrapassem 800 mil unidades por ano

Unidade da Hyundai. (Foto: Divulgação)
Unidade da Hyundai. (Foto: Divulgação)

A General Motors (GM) e a Hyundai – ex-parceira da Caoa – anunciaram uma parceria para o desenvolvimento conjunto de cinco modelos de veículos, voltados para os mercados da América Central e América do Sul.

Conforme a CNN Brasil, o projeto inclui a fabricação de um SUV, um carro de passeio, uma picape e uma picape média.

Além disso, para o mercado da América do Norte, as montadoras planejam lançar uma van comercial elétrica. Ao todo, estão previstos cinco modelos.

As empresas estimam que, com a produção em escala, as vendas desses veículos ultrapassem 800 mil unidades por ano. O lançamento está programado para 2028.

“A colaboração estratégica com a GM nos permitirá continuar oferecendo valor e opções aos nossos clientes em diferentes segmentos e mercados,” afirmou José Muñoz, presidente e CEO da Hyundai Motor Company.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

