Ex-parceira da Caoa fecha parceria com gigante do mercado automobilístico

Comunicado das montadoras estimam que as vendas de novos veículos ultrapassem 800 mil unidades por ano

Davi Galvão - 12 de agosto de 2025

Unidade da Hyundai. (Foto: Divulgação)

A General Motors (GM) e a Hyundai – ex-parceira da Caoa – anunciaram uma parceria para o desenvolvimento conjunto de cinco modelos de veículos, voltados para os mercados da América Central e América do Sul.

Conforme a CNN Brasil, o projeto inclui a fabricação de um SUV, um carro de passeio, uma picape e uma picape média.

Além disso, para o mercado da América do Norte, as montadoras planejam lançar uma van comercial elétrica. Ao todo, estão previstos cinco modelos.

As empresas estimam que, com a produção em escala, as vendas desses veículos ultrapassem 800 mil unidades por ano. O lançamento está programado para 2028.

“A colaboração estratégica com a GM nos permitirá continuar oferecendo valor e opções aos nossos clientes em diferentes segmentos e mercados,” afirmou José Muñoz, presidente e CEO da Hyundai Motor Company.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!