Ipês floridos em condomínio de Goiânia chamam atenção pela beleza: “Quero fazer um ensaio fotográfico nesse lugar”

Presença e estado das árvores no local está sendo repercutida nas redes sociais

Paulo Roberto Belém - 12 de agosto de 2025

Floração de ipês em Goiânia viralizou nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Registros do visual de uma rua em um condomínio de Goiânia têm chamado atenção nas redes sociais por conta de ipês-amarelos florescendo, a ponto de tornar a via em um “tapete amarelo”.

Uma das postagens, repercutida no TikTok de Amanda Filgueiras(@amandafilgueirass), expõe o belo cenário anunciando como “temporada dos ipês”. As imagens mostram várias árvores da espécie nas calçadas das casas.

Interações da publicação dão conta de que o local corresponde ao Condomínio Portal do Sol 2, localizado na região do Autódromo da capital. A concordância com o espetáculo é retratada na maioria dos comentários.

Por outro lado, houve quem desejasse o cenário em outras partes e não só no condomínio de Goiânia. “Já pensou se ‘eles’ colocam essa árvore aí nas avenidas de Goiânia ao invés do pé de jamelão, iria ser sinistro”, comentou uma internauta.

Uma segunda viu a rua florida pelos ipês como um local para fotos. “Quero fazer um ensaio fotográfico nesse lugar”, citou, sendo respondida pela autora da postagem. “As fotos vão ficar incríveis”, classificou.

Assista o vídeo publicado no TikTok:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!