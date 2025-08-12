UFG lança processos seletivos com salários de até R$ 8,8 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem oportunidade

UFG - processos seletivos
Reitoria da UFG. (Foto: UFG)

O Instituto Verbena/UFG, em parceria com o Sebrae Goiás, anunciou a abertura de processos seletivos para contratação e formação de cadastro de reserva, com salários que passam de R$ 8 mil.

Ao todo, são seis vagas imediatas para trainee e oportunidades para assistente II e analista técnico I.

O cargo de assistente II, de nível médio, oferece salário de R$ 4.946,76. Já o trainee, que exige nível superior, tem remuneração de R$ 5.258,93. Para analista técnico I, também de nível superior, o salário é de R$ 8.858,85.

As inscrições poderão ser feitas até 25 de agosto, às 17h, no site do instituto, mediante a uma taxa que varia de R$ 100 e R$ 120.

O processo seletivo será dividido em três etapas: análise curricular e documental, prova objetiva e discursiva, e entrevista individual por competências.

A prova de conhecimentos será aplicada no dia 21 de setembro, as entrevistas ocorrerão entre 25 e 29 de outubro e o resultado final está previsto para 13 de novembro.

Mais informações e os respectivos editais dos processos seletivos podem ser conferidos diretamente no comunicado oficial do instituto.

