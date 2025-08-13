Com salários de até R$ 9 mil, concurso público em Goiânia tem vagas para nível médio e superior

Com edital ainda não publicado, dicas deixadas por professor são importantes para já orientar os estudos

Natália Sezil - 13 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

Concurseiros podem ficar atentos: um concurso público que será realizado em Goiânia irá preencher vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 9 mil.

O certame em questão é para a Câmara Municipal da capital, que será organizado pelo Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). A banca já havia sido definida, mas foi confirmada nesta quarta-feira (13) pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD).

A previsão é de que a seleção aconteça no início de 2026. No entanto, a publicação do edital ainda não tem data certa. O que professores aconselham é que, mesmo assim, os candidatos já iniciem os estudos.

Ricardo Pereira, professor de Língua Portuguesa e Redação que trabalha em cursinhos de Goiânia, deixa a dica: “o concurseiro não pode esperar o edital ser publicado para começar a estudar, pois o tempo é curto entre a divulgação das regras e a data da prova”.

A sugestão do docente é começar os estudos pelas matérias que costumam ser cobradas, como Português, Redação, Raciocínio Lógico e Atualidades. “Neste momento, já com a banca escolhida, é interessante o candidato procurar provas anteriores do Instituto Verbena e entender como ela cobra as matérias”, aponta.

A expectativa da Câmara é de que pelo menos 60 mil pessoas se inscrevam no concurso. Ao todo, serão 54 vagas – com salários iniciais de R$ 6 mil para as 35 oportunidades de nível médio e R$ 9 mil para as 19 vagas de nível superior.

Confira os cargos do concurso para a Câmara:

Nível superior: Analista de Comunicação (01 vaga); Economista (01); Contador (01); Analista de Sistemas (06); Analista Técnico Legislativo (01); Médico do Trabalho (02); Tradutor e Intérprete de Libras (02); Cerimonialista (01); Analista de Suporte de Redes e Sistemas (01); Arquivista (02) e Designer Gráfico e animação (01).

Nível médio: Agente Administrativo (06 vagas); Agente de Manutenção (01); Agente para Assuntos Legislativos (01); Atendente de Recepção e Cerimonial (04); Editor de Vídeo (03); Fotógrafo (01); Motorista (02); Operador de Áudio e Vídeo (01); Operador de Switcher (02); Técnico de Informática (02); Cinegrafista (04); Operador de Caracteres (02); Técnico em Eletroeletrônica (02); Técnico em Iluminação (02) e Técnico em Telecomunicação (02).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!