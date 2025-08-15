Marília Gabriela recebe diagnostico de pneumonia e precisa cancelar peça

Jornalista e atriz de 77 anos precisou cancelar as apresentações de quinta (15), sexta (16) e sábado (17), seguindo orientação médica para repouso.

Folhapress - 15 de agosto de 2025

Marília Gabriella, jornalista (Foto: Reprodução)

ANA CLARA COTTECCO – A temporada de “A Última Entrevista de Marília Gabriela”, em cartaz em São Paulo, terá uma pausa forçada nesta semana. Diagnosticada com pneumonia, a jornalista e atriz de 77 anos precisou cancelar as apresentações de quinta (15), sexta (16) e sábado (17), seguindo orientação médica para repouso.

O anúncio foi feito na quinta (14) em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual Marília aparece ao lado do filho, o ator e diretor de arte Theodoro Cochrane, com quem divide o palco. “O frio pegou a gente… a mim, particularmente, com uma pneumonia. Estou me tratando para voltar o mais rápido possível. Amo essa peça, amo vocês. Não desistam”, disse a jornalista.

Theodoro reforçou que o público pode solicitar reembolso pelo site da Sympla, mas pediu que os espectadores considerem reagendar para outras datas da temporada, que segue até o fim de agosto. “A gente faz essa peça com tanto carinho. Venham ver a gente na próxima semana, na outra…”, convidou.

O espetáculo “A Última Entrevista de Marília Gabriela” transforma Marília em entrevistada de um programa fictício, conduzido pelo próprio filho. No enredo, a conversa mistura ficção e referências biográficas para tratar de feminismo, etarismo, conflitos geracionais e a relação entre mãe e filho diante das câmeras e fora delas.