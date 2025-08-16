Erro que muitos cometem no trabalho e pode fazer tirar parte do salário de graça

Pequenos descuidos no expediente podem causar prejuízos que muita gente não espera que aconteça

Magno Oliver - 16 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Você é uma pessoa atenciosa no trabalho? Em tempos de telas e a correria do dia a dia na empresa faz com que muitos trabalhadores passem por cima de detalhes que parecem simples, mas podem custar caro.

Entre reuniões, prazos apertados e demandas de urgência que não são urgentes, a atenção se volta apenas para as tarefas principais, deixando de lado procedimentos que garantem a integridade do salário. E um erro recorrente e silencioso do trabalhador brasileiro tem feito muita gente perder parte do pagamento sem nem perceber.

O erro comum se chama ponto eletrônico, a ferramenta presente na maioria das empresas, que exige algumas marcações precisas de entrada, saída e intervalos. Quando fazem esses registros de forma incorreta ou esquecidos, o sistema entende que houve ausência ou atraso.

Com isso, a punição silenciosa acontece e descontos são aplicados automaticamente, reduzindo o salário no fim do mês. Esse corte é realizado sem necessidade de autorização extra, pois está previsto nas regras trabalhistas.

Muitos profissionais só percebem o problema na hora de receber o contracheque, quando já é tarde para corrigir. Em alguns casos, a perda pode somar valores consideráveis ao longo do ano, prejudicando o orçamento familiar.

Para evitar essa situação, especialistas em departamento pessoal recomendam conferir diariamente o registro e reportar qualquer falha ao setor de RH o quanto antes.

