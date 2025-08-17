Apostas de Goiás acertam números da Mega-Sena e levam bolada; saiba de onde

Próximo concurso acontece na próxima terça-feira (19) e conta com premiação acumulada de R$ 65 milhões

Gabriella Pinheiro - 17 de agosto de 2025

Cartelas da Mega Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Embora o concurso 2902 da Mega-Sena, que ocorreu no último sábado (16), não tenha tido nenhuma aposta que acertasse todas as dezenas, dois jogadores de Goiás chegaram perto.

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio contou com premiação de R$ 55 milhões e os números sorteados foram: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.

Um dos jogos que chegou perto foi registrado em Goiânia, na loteria Fama e Fortuna. Já o outro foi feito em Nova Crixás, na loteria Nova Crixás. Cada um deles levou R$40.125,94.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na próxima terça-feira (19) e conta com uma premiação acumulada de R$ 65 milhões.

