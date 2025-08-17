Órgão do Governo Federal abre processo seletivo em Goiânia com vagas para quem tem ensino fundamental

Edital prevê contratações imediatas e cadastro reserva para a autarquia vinculado ao Ministério do Meio Ambiente

Da Redação - 17 de agosto de 2025

ICMbio é uma autarquia do Governo Federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. (Foto: Divulgação)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está com novo processo seletivo aberto para a Gerência Regional 3 – Centro-Oeste, com lotação em Goiânia.

São oferecidas três vagas imediatas para a área de Gestão de Unidade de Conservação, com exigência de nível fundamental incompleto. O edital também prevê formação de cadastro reserva.

Os contratos terão duração de 24 meses e a remuneração será equivalente a um salário mínimo vigente (R$ 1.518,00), acrescido dos auxílios legais.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de agosto, exclusivamente pela Internet, com o envio de e-mail para [email protected].

É necessário anexar a ficha de inscrição preenchida e assinada, além de documentação comprobatória, como documento pessoal com foto e CPF, CNH, atestado médico, tipagem sanguínea e fator RH, comprovante de residência, escolaridade e certidões negativas de antecedentes criminais.

O processo seletivo será composto por duas fases.

A primeira é a análise curricular, que leva em conta critérios como tempo de experiência na função, trabalho voluntário na área, categoria da CNH, estágio no ICMBio e cursos complementares. A segunda fase será uma entrevista para avaliar o perfil e a afinidade dos candidatos com as atividades do cargo.

Mais detalhes podem ser conferidos diretamente no edital.