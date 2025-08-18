Após reformulação, rede de supermercados Bretas reinaugura lojas em Goiás

Empresa explicou as melhorias e o que há de novo nas unidades que passaram por obras

Paulo Roberto Belém - 18 de agosto de 2025

Uma das áreas que passaram por reformulação (Foto: Divulgação)

Uma das maiores redes supermercadista com atuação em Goiás, o Bretas reinaugurou mais três lojas no estado, nas cidades de Águas Lindas, Jataí e Mineiros. O foco foi promover melhorias estruturais nas unidades.

De acordo com a empresa, as lojas passam a contar com serviços agregados, como padaria com atendimento e serviço de frios fatiados.

Entre as principais mudanças está a reorganização do layout interno, com destaque para a realocação da seção de hortifruti para as entradas das lojas.

A reformulação também emplacou nas unidades Bretas reinauguradas nova iluminação e painéis em LED.

Além dos serviços recém-integrados, as seções de hortifruti, açougue e padaria foram reformuladas e agora contam com espaços exclusivos para produtos importados e saudáveis, com destaque para as áreas como Sabores do Mundo e Saudáveis.

As marcas próprias também ganharam mais visibilidade nas gôndolas, visando melhorar a experiência do usuário.

