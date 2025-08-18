Moradores de Goiás podem ganhar mais de R$ 65 milhões na Mega-Sena

Apostas já estão abertas e podem ser feitas até as 19h do dia do concurso

Augusto Araújo - 18 de agosto de 2025

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O prêmio da Mega-Sena pode render mais de R$ 65 milhões para moradores de Goiás e de todo o país no próximo sorteio, que será realizado nesta terça-feira (19).

No concurso 2.902, sorteado na noite deste sábado (16), em São Paulo, nenhuma aposta acertou as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.

Ainda assim, 70 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 40.125,94.

Outras 4.919 apostas tiveram quatro acertos, com prêmio de R$ 941,23.

As apostas para o próximo sorteio já estão abertas e podem ser feitas até as 19h do dia do concurso.

O jogo simples de seis dezenas custa R$ 6,00 e pode ser registrado em lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa, como site e aplicativo.

No caso das apostas online, o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou débito em conta para clientes Caixa.

De acordo com a instituição, a probabilidade de ganhar no jogo simples da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.

Quem optar pelo limite máximo, de 20 dezenas por aposta, paga R$ 232.560,00 e aumenta as chances para 1 em 1.292.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!