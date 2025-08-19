Previsão: Goiás deve ter calorão próximo dos 40ºC, diz meteorologia

Cenário será intensificado por chegada de massa de ar quente e seco no Centro do Brasil

Gabriella Pinheiro - 19 de agosto de 2025

Anápolis vem sofrendo com as altas temperaturas nesta semana. (Foto: Portal 6 Isabella Valverde)

A previsão indica que o calorão deve marcar presença em diversas regiões de Goiás ao longo da quarta-feira (20), com máximas próximas dos 40 °C. Pelo menos é o que aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, o cenário será marcado por céu claro e predomínio de sol, intensificado pela ação de uma massa de ar quente e seco localizada sobre o Brasil Central.

A condição favorecerá, especialmente à tarde, um aumento significativo das temperaturas máximas, que alcançarão níveis bastante elevados. Contudo, a umidade relativa do ar apresentará uma queda drástica nesse período, promovendo um ambiente extremamente seco, o que pode representar risco à saúde.

Entre as regiões, a Oeste deve ser a mais impactada, com máximas de até 38 °C, seguida pela Norte, com 37 °C, e Centro, com 35 °C. Na sequência, aparecem as regiões Leste, Sul e Sudoeste, com 34 °C.

Já entre as cidades, Porangatu, Araguapaz e Aruanã devem despontar com as maiores temperaturas, todas com 37 °C — cenário semelhante ao esperado para Montes Claros, que deve atingir 36 °C.

Logo na sequência, aparecem Crixás e Minaçu, com 35 °C. Jataí, Itumbiara, Goianésia, Rubiataba, Flores de Goiás, Iporá, Doverlândia e Firminópolis vêm com 34 °C.

Enquanto isso, Goiânia, Rio Verde, Mineiros, Santa Helena, Ceres, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna e Palminópolis devem enfrentar 33 °C. Um panorama semelhante é esperado para Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Morrinhos e Caiapônia, cujas máximas podem chegar a 32 °C.

Catalão, Luziânia e Ipameri devem registrar 31 °C, enquanto em Formosa, Davinópolis, Cocalzinho e Cabeceiras são esperadas temperaturas mais amenas, na casa dos 30 °C.

Por fim, com índices mais amenos na previsão, estão Cristalina e Anápolis, com 29 °C e 28 °C, respectivamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!