Samuel Leão - 20 de agosto de 2025

Cronograma de obras em rodovias aponta primeiras entregas em 2027

Uma reunião entra a Seinfra, Goinfra e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), que se juntou na força-tarefa para conseguir viabilizar a pavimentação de rodovias no interior de Goiás, apresentou previsões de entrega para 2027 e 2028.

Em fase de contratação, estão trechos da GO-180, GO-147, GO-178 e GO-461, enquanto outras 7 rodovias ou trechos seguem em fase menos avançada. Parte das razões da morosidade dos processos é devido aos projetos demandarem três licitações: uma para preparar o projeto, outra para realizar e a terceira para auditar.

Loja famosa por cobranças surpreendentes fecha as portas em Anápolis

Uma loja de Anápolis, muito conhecida por surpreender os clientes com cobranças que superam em muito as expectativas ao final dos serviços, fechou as portas.

Alvo de polêmicas, a unidade já fez parte de diversas ocorrências registradas no Procon Anápolis e, segundo fontes ouvidas pela Rápidas, não vai deixar saudade.

Empossada a nova direção do Sindicato dos Jornalistas de Goiás

O Sindjor-GO empossou, no começo da semana, a nova diretoria, contando com o editor-assistente do Mais Goiás como presidente, sucedendo Cláudio Curado.

O mandato da nova direção vai até 2028, e o quadro conta com nomes conhecidos em Goiânia, como as jornalistas Laurenice Noleto, Jota Lee Aguiar e Renato Costa.

MPGO vai acompanhar a nova votação do Conselho Municipal de Cultura de Anápolis

Em razão dos desentendimentos ocorridos na última tentativa, o Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a nova votação do Conselho Municipal de Cultura de Anápolis (CMC).

A pasta ganhou um novo fôlego com a entrada da nova gestão, mas ainda enfrenta diferenças internas que, com a mediação categórica do MPGO, devem ser superadas.

Terceirização dos parques, anunciada por Mabel, gera reação nas redes sociais

“Goiânia já foi referência em parques e jardins, hoje é descaso e tristeza”. Esse foi o comentário de um dos internautas que simboliza a maior parcela da opinião pública, nas redes sociais, acerca da terceirização dos parques de Goiânia, anunciada por Sandro Mabel (UB).

A situação acompanha ações como a colocação de grama sintética em ilhas centrais entre pistas e a cobrança da taxa do lixo, ambas impopulares e reverberadas pela população goianiense.

Policial civil que matou carpinteiro em zona de motéis de Aparecida de Goiânia é afastado

Um caso dado em primeira mão pela Rápidas, a ainda em abril, finalmente teve um desfecho, mesmo que preliminar. O policial civil Cristiano Henrique de Oliveira Campos foi denunciado pelo promotor Milton Marcolino por homicídio duplamente qualificado, contra o carpinteiro Cleverson Freitas.

No dia do crime, ele entrou na camionete do carpinteiro juntamente com duas garotas de programa, depois de uma conversa amigável, mas algo teria ocorrido e ele acabou baleando a vítima. O afastamento do policial ocorre 4 meses após o homicídio.

Nota 10

Para Cine Cultura, cinema de Goiânia situado na Praça Cívica que torna filmes clássicos, independentes e outros de fora do circuito comercial acessíveis. A sala completou 36 anos nesta semana.

Nota Zero



Para Polícia Civil de Goiás (PCGO), que foi corporativista ao acobertar o agente Cristiano Henrique de Oliveira e negar esclarecimentos à coluna na época do ocorrido.