Homem é preso em Aparecida de Goiânia após desfecho surpreendente em briga de trânsito
Suspeito teria mostrado uma arma durante a confusão e foi embora acreditando que a situação tinha se encerrado
Uma briga de trânsito terminou com a prisão de um homem de 34 anos em Aparecida de Goiânia, após a ocorrência ter uma reviravolta inesperada, na noite desta terça-feira (19).
O caso teve início no último sábado (16), quando o suspeito teria mostrado uma arma de fogo durante uma discussão em um desentendimento em meio ao tráfego.
A vítima não chegou a registrar a denúncia de ameaça após a briga, mas anotou a placa do veículo, um GM Celta prata, informação que ajudou a polícia a localizá-lo.
Na noite desta terça-feira (19), por volta das 21h, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) conseguiram interceptar o suspeito no bairro Papillon Park.
Durante a abordagem e buscas no carro e no imóvel alugado por ele, os militares encontraram cerca de 900 gramas de maconha, 400 gramas de cocaína, uma pistola calibre 9 mm, 22 munições e R$ 5,3 mil em dinheiro.
Diante do material apreendido, o homem foi levado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde acabou indiciado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
