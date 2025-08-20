Homem é preso em Aparecida de Goiânia após desfecho surpreendente em briga de trânsito

Suspeito teria mostrado uma arma durante a confusão e foi embora acreditando que a situação tinha se encerrado

Homem é preso em Aparecida de Goiânia após desfecho inesperado de briga de trânsito
Homem foi detido pela Polícia Militar (PM) em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma briga de trânsito terminou com a prisão de um homem de 34 anos em Aparecida de Goiânia, após a ocorrência ter uma reviravolta inesperada, na noite desta terça-feira (19).

O caso teve início no último sábado (16), quando o suspeito teria mostrado uma arma de fogo durante uma discussão em um desentendimento em meio ao tráfego.

A vítima não chegou a registrar a denúncia de ameaça após a briga, mas anotou a placa do veículo, um GM Celta prata, informação que ajudou a polícia a localizá-lo.

Na noite desta terça-feira (19), por volta das 21h, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) conseguiram interceptar o suspeito no bairro Papillon Park.

Durante a abordagem e buscas no carro e no imóvel alugado por ele, os militares encontraram cerca de 900 gramas de maconha, 400 gramas de cocaína, uma pistola calibre 9 mm, 22 munições e R$ 5,3 mil em dinheiro.

Diversas porções de drogas, dinheiro, uma pistola e munições foram apreendidos após a briga no trânsito. (Foto: Reprodução)

Diversas porções de drogas, dinheiro, uma pistola e munições foram apreendidos após a briga no trânsito. (Foto: Divulgação/PMGO)

Diante do material apreendido, o homem foi levado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde acabou indiciado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

