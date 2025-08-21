Casa de aluguel ou apartamento para Airbnb? Moda agora é investir em outro tipo de imóvel

Um velho e conhecido hábito voltou com tudo, só que agora com uma proposta diferente que tem trazido lucratividade e gestão facilitada

Magno Oliver - 21 de agosto de 2025

(Foto: Vinicius Gonçalves Dias/ Airbnb)

Ao escolher entre casa ou apartamento para alugar, muitos brasileiros priorizam estabilidade, segurança e baixo esforço administrativo. Com a evolução da tecnologia e a chegada de aplicativos como o Airbnb, o setor de moradia passou por uma repaginada que mexeu com o mercado.

Pesquisas recentes mostram que o aluguel tradicional oferece contratos mais longos e rendimentos previsíveis, enquanto investir em imóveis para Airbnb tem se tornado tendência, especialmente por oferecer retornos significativamente maiores.

E com o aumento exponencial de clientes no setor de turismo, uma antiga forma de investimento imobiliário voltou à tona repaginado e está atraindo cada vez mais interessados nesse fluxo constante de viajantes: o uso de quartos de hotel.

Agora a moda no mercado da moradia é a compra e terceirização de administração de quartos de hotel, um modelo chamado condo-hotel. A proposta é unir alta rentabilidade com gestão profissionalizada, sem os problemas tradicionais que um imóvel alugado comum gera para todo mundo que procura por uma estadia temporária.

Na nova prática do condo-hotel, o investidor adquire uma unidade hoteleira com escritura individual e todas as etapas de funcionamento ficam sob a responsabilidade da rede de hotelaria. Quem investe lucra com o turismo e não precisa administrar reservas, logística com hóspedes ou mesmo fatores técnicos de manutenção de estrutura, funcionamento interno e redes de internet e energia.

A nova prática funciona como uma terceirização de trabalho sem a necessidade de lidar com diversas burocracias que o aluguel de um imóvel exige. Consultores avaliam que esse formato é bastante atrativo para pessoas que querem ganhar dinheiro com turismo sem comprometer tempo com administração da área alugada.

