Empresas anunciam quase 200 vagas em Goiás com salários de até 8 mil; veja como concorrer

Oportunidades estão distribuídas entre cidades como Goiânia, Rio Verde e Itumbiara

Davi Galvão - 21 de agosto de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

O Grupo Med+ anunciou a abertura de 115 vagas para reforçar o atendimento pré-hospitalar no trecho entre Goiânia e Itumbiara.

As oportunidades contemplam cargos de médicos, enfermeiros, socorristas e motoristas, com salários que podem chegar a R$ 8 mil.

Além disso, a Rota Verde Goiás, concessionária responsável pela gestão das BRs-060 e 452, no mesmo trecho, também está com processo seletivo aberto.

São 84 vagas voltadas para áreas administrativas, técnicas e operacionais. Entre os cargos disponíveis estão engenheiros de pavimentação, técnicos de automação e manutenção, advogados de compliance, analistas fiscais e auxiliares administrativos.

Do total, 36 oportunidades são destinadas a operadores de inspeção, responsáveis pelo monitoramento da rodovia para garantir maior segurança a motoristas e cargas.

As vagas estão distribuídas entre cidades como Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.

As inscrições devem ser feitas na aba “Trabalhe Conosco” do site do Grupo Med+ ou pelo e-mail [email protected], com o cargo pretendido no assunto.

Já para a Rota Verde Goiás, os currículos podem ser enviados para [email protected]

