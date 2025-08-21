Empresas anunciam quase 200 vagas em Goiás com salários de até 8 mil; veja como concorrer

Oportunidades estão distribuídas entre cidades como Goiânia, Rio Verde e Itumbiara

Davi Galvão Davi Galvão -
vagas
Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

O Grupo Med+ anunciou a abertura de 115 vagas para reforçar o atendimento pré-hospitalar no trecho entre Goiânia e Itumbiara.

As oportunidades contemplam cargos de médicos, enfermeiros, socorristas e motoristas, com salários que podem chegar a R$ 8 mil.

Além disso, a Rota Verde Goiás, concessionária responsável pela gestão das BRs-060 e 452, no mesmo trecho, também está com processo seletivo aberto.

São 84 vagas voltadas para áreas administrativas, técnicas e operacionais. Entre os cargos disponíveis estão engenheiros de pavimentação, técnicos de automação e manutenção, advogados de compliance, analistas fiscais e auxiliares administrativos.

Do total, 36 oportunidades são destinadas a operadores de inspeção, responsáveis pelo monitoramento da rodovia para garantir maior segurança a motoristas e cargas.

As vagas estão distribuídas entre cidades como Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.

As inscrições devem ser feitas na aba “Trabalhe Conosco” do site do Grupo Med+ ou pelo e-mail [email protected], com o cargo pretendido no assunto.

Já para a Rota Verde Goiás, os currículos podem ser enviados para [email protected]

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias