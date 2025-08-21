Grave acidente envolvendo 4 veículos deixa vítimas na GO-164, em Quirinópolis
Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram destruição após impacto
Um acidente envolvendo quatro veículos de grande porte foi registrado na tarde desta quinta-feira (21), na GO-164, zona rural de Quirinópolis.
Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram que ao menos um dos caminhões tombou lateralmente após a colisão. Já outro, que aparenta ser uma carreta de transporte de madeiras, ficou completamente destruída.
Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o acidente.
Informações preliminares apontam que ao menos quatro pessoas ficaram feridas. Porém, não foi informado o estado de saúde dos envolvidos.
Mais atualizações a qualquer instante.