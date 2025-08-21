O que acontece se você deixar o carregador do celular na tomada sem usar, segundo engenheiros elétricos

Mesmo sem uso, o hábito de deixar lá por longo período é um hábito comum no Brasil e pode ser danoso em vários aspectos

Magno Oliver - 21 de agosto de 2025

(Foto: Cemig/Divulgação)

Análise técnica do INMETRO constatou que o Brasil é um dos países que mais deixam o carregador de celular na tomada durante a noite. A conclusão veio devido ao número crescente de problemas e defeitos registrados em aparelhos de má qualidade.

O cuidado com os carregadores dos celulares vai além de usá-los de forma correta. Engenheiros elétricos alertam que hábitos simples podem comprometer a vida útil dos dispositivos. E um dos mais comuns é deixar o carregador do celular na tomada mesmo sem estar em uso e por um longo período de tempo.

Equipe técnica do Sebrae apontou que mesmo sem o celular conectado, os carregadores continuam consumindo energia. E esse consumo, conhecido como “energia fantasma”, pode representar um aumento significativo na conta de luz. Além disso, o equipamento pode sofrer desgaste prematuro na estrutura física devido à sobrecarga constante dos componentes.

Outro problema identificado é o risco de superaquecimento. Com o tempo, os fios internos e transformadores perdem eficiência e apresentam falhas elétricas. Em casos extremos, há possibilidade de curtos-circuitos e até princípios de incêndio.

Engenheiros elétricos recomendam que os usuários desconectem o carregador sempre que não estiver em uso. Essa prática reduz o desperdício de energia e evita possíveis danos aos aparelhos. Também é importante evitar o uso de carregadores paralelos ou sem certificação. O INMETRO registrou aumento crescente de uso de carregadores falsificados no mercado.

A orientação técnica é que a prevenção é a melhor forma de prolongar a vida útil dos dispositivos. Um pequeno cuidado diário pode representar grande economia e maior segurança. Desligar o carregador da tomada é uma medida simples, eficaz e altamente recomendada. Além disso, busque sempre usar itens originais e certificados pela ANATEL.

