Idoso denuncia ter sido agredido pelo filho e sobrinhos em Goiânia, mas história tem reviravolta surpreendente

Policiais foram até o endereço da família onde agressões ocorreram para ouvir o outro lado do que aconteceu

Davi Galvão - 22 de agosto de 2025

Idoso denunciou ter sido agredido pelo próprio filho, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada em Goiânia após um idoso, de 63 anos, dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações e uma fratura no dedo. Ele relatou ter sido agredido pelos sobrinhos e pelo próprio filho, mas não quis dizer o motivo.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (21) e, após comparecerem na UPA, os policiais foram até a casa da família onde havia ocorrido a confusão, no Setor Santa Genoveva, mas se depararam com uma reviravolta.

No local, os militares encontraram o filho da suposta vítima, de 22 anos, que afirmou ter entrado em um embate físico com o pai, mas apenas depois de ouvir a prima gritando por socorro enquanto era ameaçada.

Pelo relato, o idoso queria ir até o banco e, para isso, pediu que a sobrinha o acompanhasse. Mas ela disse que não podia, pois tinha de ir para a escola. Assim, teria sido xingada de “rapariga” e “filha da put#”.

Após esse desentendimento, outro sobrinho veio para tomar conta do tio, que refez o pedido de ir ao banco, mas que ele ficou agressivo ao saber que teria de aguardar, repetindo os xingamentos. O idoso também teria ido até o quarto, com a intenção de pegar uma bengala para agredir os familiares.

Foi neste momento que uma confusão generalizada se iniciou, com os sobrinhos tentando tirar a bengala dele, enquanto o filho se uniu aos esforços de contê-lo, visto que o pai ainda estava tentando desferir chutes e cabeçadas na família.

Apesar disso, o jovem não soube precisar o momento exato das escoriações e da fratura no dedo.

Vídeos registrados pela família momentos antes mostram o idoso visivelmente exaltado e proferindo ameaças contra os parentes.

Diante das versões opostas, todos os envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes de Goiânia onde a autoridade policial determinou uma investigação para apurar os fatos.

