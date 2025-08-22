Justiça condena indústria do Daia a pagar mais de R$ 100 mil em indenização à ex-funcionária

Juiz Armando Benedito Bianki reconheceu falhas de segurança e garantiu estabilidade, verbas rescisórias e adicionais. Cabe recurso

Samuel Leão - 22 de agosto de 2025

Daia abriga empresas de diversas áreas. (Foto: Reprodução)

A 1ª Vara do Trabalho de Anápolis condenou uma indústria do Distrito Agroindustrial (Daia) a pagar mais de R$ 100 mil a uma ex-funcionária que sofreu acidente de trabalho e ficou com sequelas permanentes.

Segundo o processo, a trabalhadora perdeu parte dos movimentos de um dos dedos da mão após acidente dentro da fábrica. A perícia confirmou a limitação física e apontou falhas de segurança, concluindo que não havia medidas adequadas para evitar o risco.

Na sentença, o juiz Armando Benedito Bianki reconheceu a culpa da indústria e determinou o pagamento de indenizações por danos morais e materiais, adicional de insalubridade e todas as verbas da rescisão indireta do contrato de trabalho.

Também foi assegurada indenização pelo período de estabilidade de 12 meses após o acidente, além da multa prevista no artigo 477 da CLT.

A ação foi movida com a atuação da advogada Dayanne Vieira Teles, que representou a ex-funcionária durante todo o processo.

O valor da condenação foi provisoriamente arbitrado em R$ 100 mil, mas poderá aumentar na fase de liquidação, quando cada parcela será detalhada e calculada. Cabe recurso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.