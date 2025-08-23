Homem teve de fugir nu pelas ruas de Porangatu após ser flagrado em momento íntimo com a ex

Tentativa de homicídio ocorreu durante a madrugada e vítima precisou se esconder na casa da mãe para não ser morta

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Homem foi agredido por autor, em Porangatu. (Foto: Reprodução)

Um homem foi esfaqueado durante a madrugada deste sábado (23) em Porangatu, após ser surpreendido na casa da ex-esposa. O agressor fugiu do local e ainda não foi localizado.

Segundo o relato da vítima à Polícia Militar (PM), ele estava na residência da ex-esposa, mantendo relações sexuais, quando o suspeito entrou no imóvel portando uma faca.

Ouvindo um barulho, a vítima foi ver o que estava acontecendo quando se deparou com o invasor e foi atingida com um golpe nas costas. Eles então entraram em luta corporal e o morador conseguiu se desvencilhar, arremessando um tijolo contra o agressor.

Na fuga, saiu correndo nu pelas ruas até chegar à casa da mãe, que morava nas proximidades.

Como consequência, o invasor teria ficado na residência, sozinho com a ex-companheira da vítima, que também foi agredida, sofrendo ferimentos no punho e nas costas.

Antes de deixar o local, o homem cortou o pneu da bicicleta que estava na residência e fugiu em direção desconhecida.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal para atendimento médico e, em seguida, conduzidas à delegacia, onde o caso foi registrado.

