Jovem que morreu preso às ferragens em acidente próximo a Havan estava sem cinto de segurança

Vítima, que tinha apenas 27 anos, estava no Fiat Palio que colidiu contra caminhão na BR-153

Da Redação - 25 de agosto de 2025

Gabriel Victor da Silva Fonseca tinha apenas 27 anos. (Foto: Edição/ Portal 6)

Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (25) resultou na morte do motorista Gabriel Victor da Silva Fonseca, de 27 anos, na BR-153, em Anápolis.

A colisão ocorreu por volta das 3h10, no km 443 da rodovia, no bairro JK Nova Capital, nas proximidades da loja Havan.

O Portal 6 apurou que Gabriel conduzia um Fiat Palio quando colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão VW/15.180, conduzido por um motorista de 53 anos.

O impacto foi tão forte que o carro de passeio ficou completamente destruído, e a vítima morreu no local, presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou ferramentas hidráulicas para realizar o desencarceramento da vítima.

Durante a vistoria no veículo, os bombeiros encontraram uma cadeirinha de criança no banco traseiro do Palio, mas após uma busca em um raio de 20 metros do local, nenhuma outra vítima foi localizada. Gabriel não usava cinto de segurança no momento do acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e perícia técnica estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais e investigar as causas do acidente.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis e o trânsito no trecho ficou sob controle da PRF e da concessionária Ecovias.