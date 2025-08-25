Motorista morre preso às ferragens do carro após colisão na BR-153, em Anápolis
Impacto da batida foi tão forte que o veículo de passeio ficou completamente destruído
Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (25) resultou na morte de um motorista na BR-153, em Anápolis. A colisão ocorreu nas proximidades da Havan, no sentido do viaduto.
Informações preliminares indicam que um Fiat Palio em alta velocidade colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão que trafegava pela rodovia.
O impacto da batida foi tão forte que o carro de passeio ficou completamente destruído.
O motorista do Palio, que ainda não foi identificado, morreu no local antes da chegada do socorro e ficou preso às ferragens.
A parte traseira do caminhão também sofreu danos consideráveis com a força da colisão.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o desencarceramento da vítima.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica também estiveram no local para os procedimentos iniciais e investigação das causas do acidente.
Mais informações a qualquer momento.