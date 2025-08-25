Motorista morre preso às ferragens do carro após colisão na BR-153, em Anápolis

Impacto da batida foi tão forte que o veículo de passeio ficou completamente destruído

Da Redação - 25 de agosto de 2025

Motorista, que não resistiu, ficou preso às ferragens do carro. (Créditos: Anápolis Notícias)

Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (25) resultou na morte de um motorista na BR-153, em Anápolis. A colisão ocorreu nas proximidades da Havan, no sentido do viaduto.

Informações preliminares indicam que um Fiat Palio em alta velocidade colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão que trafegava pela rodovia.

O impacto da batida foi tão forte que o carro de passeio ficou completamente destruído.

O motorista do Palio, que ainda não foi identificado, morreu no local antes da chegada do socorro e ficou preso às ferragens.

A parte traseira do caminhão também sofreu danos consideráveis com a força da colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o desencarceramento da vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica também estiveram no local para os procedimentos iniciais e investigação das causas do acidente.

Mais informações a qualquer momento.