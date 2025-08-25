PC prende homem que invadiu casa em Anápolis e trancou dono no banheiro enquanto abusava da esposa da vítima

Um homem foi preso preventivamente nesta segunda-feira (25) em Nerópolis durante a Operação Colheita da Dignidade, realizada pela Polícia Civil (PC).

Ele é investigado por invadir, no dia 07 de fevereiro, uma propriedade rural na região de Anápolis, onde teria mantido o dono do imóvel em cárcere privado e abusado sexualmente da esposa da vítima.

Segundo a investigação, o agressor trancou o proprietário em um banheiro e, de forma violenta, atacou a mulher no quarto da residência.

Durante a ação, ele ainda roubou celulares, dinheiro e, em seguida, amarrou o casal com enforca-gatos.

Mais informações serão divulgadas pelas autoridades ao longo da manhã.

 

 

