PC revela detalhes sobre prisão de homem que invadiu casa em Anápolis e estuprou mulher enquanto marido foi trancado no banheiro

Além das agressões físicas, ele também roubou os celulares e uma quantia em dinheiro antes de fugir

Suspeito de ter invadido residência e agredido casal foi preso pela PC. (Foto: Divulgação) Anápolis
Suspeito de ter invadido residência e agredido casal foi preso pela PC. (Foto: Divulgação)

“Um caso muito difícil”. Foi assim que o delegado Arthur Fleury definiu as investigações que culminaram na prisão de um homem, em Nerópolis, nesta segunda-feira (25). A Polícia Civil (PC) acredita que ele tenha invadido uma residência, em Anápolis, e aterrorizado o casal que morava no local.

Conforme o delegado, o indivíduo chegou a prender o dono do imóvel no banheiro para que pudesse violentar sexualmente a esposa do morador. Além das agressões físicas, ele também roubou os celulares e uma quantia em dinheiro antes de fugir.

Os crimes aconteceram em fevereiro, mas pela falta de evidências concretas, inicialmente a investigação se provou dificultosa, nas palavras do delegado.

Porém, após extensos trabalhos periciais e das forças de inteligência, as autoridades chegaram a provas robustas que apontam a autoria do indivíduo.

No cumprimento do mandado, o delegado também reforçou que foram encontrados objetos e itens pessoais que reforçam ainda mais a linha investigativa da polícia.

A PC também acredita que outros criminosos estejam envolvidos no episódio e que segue trabalhando no caso.

O suspeito nega todas as acusações.

