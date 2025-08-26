Abertas inscrições para corrida “Carol Run” em Abadiânia; saiba como participar

Iniciativa visa homenagear Carolina Lemes de Oliveira, nutricionista que faleceu enquanto participava de Circuito Junino

Gabriella Pinheiro - 26 de agosto de 2025

Atleta Carolina Lemes de Oliveira. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

No dia 04 de outubro, a cidade de Abadiânia será palco da Carol Run, um evento que visa oferecer aos praticantes de corrida um momento para atuar na modalidade e superar limites. A ação ocorre às 17h30.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Abadiânia e tem como objetivo promover o bem-estar da população da cidade.

Além disso, homenageia Carolina Lemes de Oliveira, nutricionista e atleta amadora que morreu após passar mal enquanto participava do Circuito Junino do Grupo Jaime Câmara, no dia 07 de junho deste ano.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site Sport Timer. A participação se dará mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

O horário de largada da corrida poderá estar sujeito a alterações em razão da quantidade de inscritos e de eventuais imprevistos.

A corrida será na modalidade 5 km e terá duração máxima de 1h20. Podem participar atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o regulamento oficial da prova.

