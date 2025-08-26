Goiânia tem segunda maior queda de inflação do país puxada por preço de combustíveis; veja o que mudou

Capital goiana ficou atrás apenas de Belém, que registrou -0,61%

Gabriella Pinheiro - 26 de agosto de 2025

Vista aérea da Grande Goiânia (Foto: Divulgação/Secom)

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que Goiânia foi a segunda capital com a maior queda da inflação no Brasil.

Segundo a pesquisa, a cidade goiana apresentou um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de -0,35%, ficando atrás somente de Belém, que registrou -0,61%.

Conforme a pesquisa, a explicação para a retração se deve à influência da queda nos preços da energia elétrica, que foi de -6,47%, e dos combustíveis de veículos, como a gasolina (-2,75%).

Por sua vez, São Paulo foi a única capital a apresentar uma variação positiva, de 0,13%. A justificativa se deve às altas dos cursos regulares (1,14%) e de higiene pessoal (1,33%).

Vale destacar que, durante o mês de agosto, a prévia da inflação em Goiânia indicou a maior queda de preços em mais de dois anos, com o IPCA-15 de -0,35%.

