O que acontece se uma mulher criar o hábito de dormir com maquiagem, segundo dermatologistas

O que parece apenas um descuido, traz grandes consequências para a saúde da pele

Ruan Monyel - 26 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Konstantin Mishchenko)

Dormir com maquiagem é um hábito comum entre muitas mulheres, seja por esquecimento, preguiça ou pela rotina corrida. No entanto, dermatologistas alertam que essa prática, quando se torna frequente, pode trazer sérios prejuízos à saúde da pele.

Assim, o que parece apenas um descuido inofensivo é, na verdade, um fator que acelera o envelhecimento, favorece o surgimento de acne e compromete a saúde cutânea a longo prazo.

Um dos principais problemas está na obstrução dos poros. Durante o sono, a pele passa por um processo natural de renovação celular. Quando os resíduos de maquiagem não são removidos, essa renovação é prejudicada, causando acúmulo de impurezas. O resultado é o aparecimento de cravos, espinhas e irritações, já que a pele não consegue “respirar” adequadamente.

Dermatologistas também destacam o impacto da maquiagem no envelhecimento precoce. Produtos como base e pó, quando não retirados, aumentam a produção de radicais livres, acelerando a degradação do colágeno e da elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele.

Outro ponto crítico é a região dos olhos. Dormir com máscara de cílios, sombra ou lápis aumenta o risco de irritações, alergias e até de conjuntivite. Além disso, o acúmulo de resíduos nos cílios pode levar à queda deles, já que os folículos ficam obstruídos e fragilizados.

A longo prazo, esse hábito também pode resultar em uma pele opaca e sem viço. A falta de limpeza impede a absorção adequada de cremes hidratantes ou séruns noturnos, reduzindo os benefícios dos cuidados de rotina. Assim, mesmo com bons produtos, os resultados ficam comprometidos quando a maquiagem não é devidamente removida antes de dormir.

Para evitar esses problemas, os especialistas recomendam criar uma rotina de higiene simples, mas eficaz. O ideal é utilizar demaquilantes apropriados para cada tipo de pele, seguido de um sabonete facial suave e, por fim, aplicar um hidratante noturno.

Dormir com maquiagem pode parecer um detalhe, mas segundo dermatologistas, é um dos maiores inimigos da saúde da pele, por isso, é fundamental adotar hábitos simples de cuidados com o rosto antes de dormir.

