Adolescentes são filmados furtando escola em Aparecida de Goiânia; dois foram detidos pela PM

Grupo era composto por dois irmãos e um terceiro envolvido. Menores ainda teriam danificado estrutura da unidade de ensino ao cometer ato infracional

Augusto Araújo - 27 de agosto de 2025

A Polícia Militar (PM) apreendeu dois adolescentes, de 14 e 16 anos, suspeitos de terem furtado um Centro de Ensino em Período Integral (Cepi), no Jardim Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia.

O ato infracional ocorreu no último domingo (24), por volta das 4h. Três adolescentes — incluindo um de 15 anos já identificado — invadiram a unidade escolar.

De acordo com as investigações, o grupo danificou o sistema de monitoramento, portas e janelas, antes de subtrair alimentos e uma televisão de 50 polegadas.

As câmeras de segurança registraram a ação, e o televisor foi recuperado no início da noite de terça-feira (26) no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

Segundo informações apuradas pelos agentes, os envolvidos são dois irmãos, estudantes do Cepi colégio, e um aluno de outro colégio. Um dos irmãos foi localizado e apreendido pelas equipes do 8º BPM.

Os adolescentes apreendidos e o objeto recuperado foram encaminhados à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia para as providências cabíveis.

