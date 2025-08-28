As 17 cidades goianas que mais cresceram, segundo levantamento do IBGE
Novo estudo do IBGE mostra o ritmo de crescimento populacional em Goiás e revela surpresas no ranking das cidades
As cidades goianas que mais cresceram em Goiás também constam no estudo da estimativa da população goiana divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O ranking foi extraído considerando a Taxa Geométrica de Crescimento (TGC) e levou em consideração os municípios que possuem mais de 100 mil habitantes, com Cidade Ocidental figurando entre estes a partir deste levantamento.
A constatação reflete que todas as cidades de Goiás abordadas tiveram crescimento entre 0,53 e 3,06%, sendo Novo Gama e Senador Canedo, respectivamente.
Entretanto, apresentando a maior e menor, estes dois figuram entre os 17 que tiveram crescimento e os com maior número de habitantes entre os 256 municípios goianos, considerando a régua dos 100 mil.
Em ordem percentual
1º Senador Canedo – 175.042 (3,06%)
2º Cidade Ocidental – 101.570 (2,63%)
3º Valparaíso de Goiás – 218.416 (2,30%)
4º Águas Lindas de Goiás – 245.352 (1,97%)
5º Caldas Novas – 106.820 (1,94%)
6º Trindade – 153.560 (1,79%)
7º Catalão – 122.760 (1,63%)
8º Planaltina – 112.304 (1,52%)
9º Rio Verde – 241.494 (1,46%)
10º Jataí – 111.634 (1,11%)
11º Luziânia – 221.262 (1,09%)
12º Anápolis – 420.300 (1,07%)
13º Itumbiara – 113.322 (0,92%)
14º Aparecida de Goiânia – 556.021 (0,92%)
15º Formosa – 121.559 (0,90%)
16º Goiânia – 1.503.256 (0,58%)
17º Novo Gama – 107.663 (0,53%)
Em número de habitantes
1º Goiânia – 1.503.256 (0,58%)
2º Aparecida de Goiânia – 556.021 (0,92%)
3º Anápolis – 420.300 (1,07%)
4º Águas Lindas de Goiás – 245.352 (1,97%)
5º Rio Verde – 241.494 (1,46%)
6º Luziânia – 221.262 (1,09%)
7º Valparaíso de Goiás – 218.416 (2,30%)
8º Senador Canedo – 175.042 (3,06%)
9º Trindade – 153.560 (1,79%)
10º Catalão – 122.760 (1,63%)
11º Formosa – 121.559 (0,90%)
12º Itumbiara – 113.322 (0,92%)
13º Planaltina – 112.304 (1,52%)
14º Jataí – 111.634 (1,11%)
15º Novo Gama – 107.663 (0,53%)
16º Caldas Novas – 106.820 (1,94%)
17º Cidade Ocidental – 101.570 (2,63%)
