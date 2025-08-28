Condomínio Cidade Via Verde oferece lotes de 2 mil m² com entrada facilitada próximo a Anápolis

Com parcelas a partir de R$ 900, empreendimento oferece contato direto com a natureza e infraestrutura completa

Gabriella Licia - 28 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Morar em meio à natureza, mas sem abrir mão do conforto da cidade, já é uma realidade a poucos minutos de Anápolis. O Condomínio Cidade Via Verde, localizado a 29 km do município, oferece lotes em condições acessíveis e infraestrutura completa para quem deseja qualidade de vida, segurança e tranquilidade.

O empreendimento foi planejado para atender famílias que sonham em acordar com uma vista privilegiada, longe do barulho das avenidas, mas com todas as comodidades da vida urbana.

São lotes de 2 mil metros², em condomínio fechado, com segurança 24h, água encanada, energia elétrica, internet de fibra óptica, iluminação pública em LED e documentação pronta para escritura.

As condições de pagamento também são facilitadas. O valor de entrada parte de R$ 10 mil, que pode ser parcelado no cartão de crédito, e as parcelas mensais começam em R$ 900, com balões anuais.

Além da localização estratégica – a apenas 80 km de Goiânia e 110 km de Brasília -, o Cidade Via Verde vai lançar em setembro um pacote especial de oportunidades: lotes com entrada a partir de R$ 5 mil e descontos exclusivos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 9 9238-7889 ou no perfil oficial do empreendimento no Instagram.