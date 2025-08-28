Novo concurso público aberto em Goiás tem salário de até R$ 8.9 mil

Para participar do processo, interessados deverão ter ensino médio ou superior de formação

Paulo Roberto Belém - 28 de agosto de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Foi publicado nesta quarta-feira (27), o edital do concurso público da Câmara Municipal de Itumbiara, que visa contratar profissionais para o corpo administrativo do órgão, pagando, para tal, remuneração de até R$ 8.977,82.

São 10 oportunidades que alcançam os níveis médio e superior de formação, incluindo a formação de cadastro reserva para a ampla concorrência e para cotas específicas.

Há vagas para Analista de Controle Interno (02); Analista do legislativo (02); Contador do Legislativo (02); Procurador do Legislativo (01); e Técnico do Legislativo (03).

Os interessados poderão se inscrever a partir das 16h do dia 13 de outubro até às 16h do dia 06 de novembro, pelo site do Instituto Consulplan, que pode ser acessado clicando aqui.

O valor da taxa de inscrição variará de R$ 62 a R$ 63, sendo possível solicitar isenção entre os dias 13 e 15 de outubro, também pelo site citado acima.

O requisito para participar do processo será o de ter e comprovar o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar.

Integrarão as etapas do certame provas objetivas e discursivas, previstas para o dia 07 de dezembro. No concurso, também haverá prova de títulos, apenas para o cargo de Procurador do Legislativo.

Em uma eventual admissão, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais e receberão remunerações mensais que partem dos R$ 2.532,20, acrescidas de auxílio-alimentação no valor de R$ 350.

Todas as informações e requisitos neste certame estão estabelecidos no edital do concurso, que pode ser acessado aqui clicando.

