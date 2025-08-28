Servidor denúncia assédio de colega em unidade de saúde de Anápolis: ‘eu disse para ela não fazer’

Funcionária resolveu contar o ocorrido para outras pessoas, o expondo aos diversos servidores da unidade e tornando-o alvo de piadas

Samuel Leão - 28 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de unidade de saúde.(Foto: Reprodução)

Um servidor, que atua em uma unidade de saúde de Anápolis, passou por momentos de constrangimento e sofreu assédio por parte de uma colega que resolveu tocá-lo sem consentimento.

Rápidas apurou que o dito toque ocorreu mesmo após ele pedir para ela não fazer, quando a funcionária, que é uma Agente Comunitária de Sáude (ACS) de 44 anos, fez uma piada dizendo que iria dar um tapa na bunda dele.

Apesar do pedido, no dia seguinte a brincadeira se tornou realidade e, enquanto trocava um galão de água no bebedouro coletivo, ela aproveitou o momento e desferiu o tapa nas nádegas.

Na sequência, ela ainda fez uma afirmação em tom de “eu disse”, expressando que ia conseguir bater na bunda dele, o que havia acabado de fazer. A situação se deu no dia 18 de junho de 2025.

A mudança de comportamento e a exposição indevida

Naturalmente, ele ficou sentido e parou de tratá-la com simpatia, situação que passou a ser motivo de reclamação por parte da mulher.

Não bastasse reclamar, ela resolveu contar o ocorrido para outras pessoas, o expondo aos diversos servidores da unidade e tornando-o alvo de piadas.

Constrangido pela situação, ele buscou meios de denunciar o ocorrido, sendo então orientado pelo Ministério Público (MPGO) a formalizar a denúncia na polícia.

Posição dos órgãos envolvidos

A coluna Rápidas entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis e também com a Fundação Universitária Evangélica (Funev), responsável pela gestão da maioria das unidades de saúde da cidade, com o intuito de disponibilizar o espaço para posicionamento.

Até o momento, a Funev não emitiu um posicionamento. Já a gestão municipal emitiu uma nota acerca do ocorrido. Confira abaixo o comunicado:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que tomou conhecimento da denúncia e que a administração acompanha o andamento das investigações, reiterando que qualquer conduta considerada incompatível com o ambiente de trabalho será objeto das providências cabíveis, sempre com garantia do direito de defesa e preservação da integridade dos servidores envolvidos.

Vanderlan e Gayer passam por audiência de conciliação

Após dizer em um vídeo que “em Goiás, Vanderlan Cardoso e Kajuru, dois vagabundos que viraram as costas para o povo em troca de comissão, não é, não, Vanderlan? Eu tenho minhas convicções”, o deputado Gustavo Gayer (PL) passou a responder por calúnia, injúria e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Rápidas apurou que, na quarta-feira (27), a desavença ganhou um novo capítulo com uma audiência de conciliação entre as partes. A conferir o desfecho do encontro.

MPGO vai acompanhar implementação de iluminação no bairro Residencial Ana Caroline

O Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a implementação de iluminação pública adequada no bairro Residencial Ana Caroline, em Anápolis. Desde 2018, a cidade vive uma transição das tradicionais lâmpadas de sódio e de mercúrio para Led.

Vereador quer flexibilizar lei sobre distribuidoras de bebidas em Goiânia

O vereador Tião Peixoto (PSDB) anunciou que apresentará um projeto para alterar a legislação que restringiu o funcionamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia após a meia-noite. A proposta visa permitir que as lojas possam continuar vendendo no atacado na porta, mesmo após o horário limite.

Segundo o vereador, a medida busca minimizar os prejuízos causados pela lei atual, que ele considera prejudicial para os donos de distribuidoras. Tião defendeu que a ideia não é liberar o consumo no local, mas sim facilitar a compra de produtos em grande volume, como caixas de cerveja e garrafas de destilados, algo comum no comércio noturno da cidade.

Moradores da Lapa e Vila Fabril denunciam área rural levantando poeira e químicos

“De sexta-feira para cá o ar está insuportável, temos uma escola estadual e uma creche de fundo para essa situação”, esse foi o desabafo de uma moradora de Anápolis.

Um terreno utilizado para plantações estaria causando transtornos aos moradores da região do bairro da Lapa e da Vila Fabril, tanto pela poeira quanto por químicos utilizados nos cultivos, e pedidos de ajuda ecoam na imprensa.

Nota 10

Para Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador da empresa que mais emprega em Anápolis, a Caoa, que foi homenageado com seu nome na via que liga a empresa ao Clube Recreativo Anapolino (CRA).

Nota Zero



Para Instituto Americano de Ferro e Aço (AISI), que recomendou a intervenção americana em transações de Níquel do Brasil para a China. Afinal, os EUA não são a nação da liberdade e da concorrência?