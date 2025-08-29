Carne na lista das mais compradas no açougue sofre aumento exponencial de preço

Pesquisa mostra que produtos de origem animal registram alta procura e alterações importantes nos preços

Magno Oliver - 29 de agosto de 2025

Carne de porco. (Foto: Reprodução/ Youtube)

A carne de porco, uma das proteínas mais consumidas pelos brasileiros nas refeições, registrou um aumento expressivo de preço nas últimas semanas. E o efeito dessa mudança atingiu diretamente o bolso dos consumidores, preocupando especialistas do setor alimentício. Dados recentes apontam que a procura pelo produto marcou índice de alta, mas os valores estão subindo muito além do que já esperado, segundo as projeções do mercado.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que os volumes exportados de carne suína voltaram a crescer, alcançando volumes recordes para os segundos trimestres. O abate de 14,57 milhões de cabeças de suínos representou aumento de 2,5% em relação ao mesmo período de 2023 e alta de 3,9% na comparação com o 1° trimestre de 2024.

O abate de 358,72 mil cabeças de suínos a mais no 2º trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi impulsionado por aumentos em 17 das 24 unidades da federação. A projeção para 2025 registrou um aumento triplicado de consumo em relação ao ano passado.

A análise explica que o aumento está ligado a fatores como o crescimento da demanda interna, o custo elevado da ração e a diminuição da oferta. A alta no preço do milho e da soja, principais insumos da alimentação dos animais, tem pressionado produtores e impactado o consumidor final. Como resultado, os cortes mais populares já registram variação superior a 20% em alguns estados.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) aponta que, mesmo com o encarecimento, o consumo da carne de porco no país permanece forte. Isso acontece porque, apesar da alta, muitos consumidores ainda consideram o produto mais acessível do que cortes bovinos, que também estão caros. Porém, o cenário preocupa famílias que dependem desse tipo de proteína para compor as refeições do dia a dia.

