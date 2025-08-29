Cidade goiana se consolida como destino acolhedor e com infraestrutura moderna

Um convite inesperado ao conforto moderno em cada esquina deste local

Anna Júlia Steckelberg - 29 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Goianira não acena com outdoors reluzentes, mas fala por sua história e geografia: nascida em 1943, quando deixou de se chamar São Geraldo, Itaim ou Itaitê e recebeu o nome atual, um gesto de identidade que ecoa até hoje nos seus arranjos urbanos e na faixa de horizonte limpo que abraça vizinhos e visitantes.

Com pouco mais de 71.900 moradores em 2022, espalhados por cerca de 214 km², a cidade desliza entre a tranquilidade de um interior acolhedor e a infraestrutura de um centro em pleno desenvolvimento, sedundo o CEPS Brasil. Localizada a apenas 30 km de Goiânia, ela oferece a quem chega um raro equilíbrio: a calmaria de bairro pacato sem abrir mão da qualidade estrutural.

Cidade goiana se consolida como destino acolhedor e com infraestrutura moderna

A força de Goianira reside em seu futuro industrial bem plantado no presente. O distrito agroindustrial, com seus 414 mil m² de extensão, abriga 36 empresas dos mais variados setores, de calçados a materiais de construção, e tornou-se polo de atração logística para Goiás, de acordo com o Codego. Além do comércio e da indústria, a expansão urbana vem acompanhada pela expansão dos bairros e novos condomínios modernos, com infraestrutura visível de estradas, iluminação, saneamento e serviços.

E por que, afinal, Goianira soa como destino acolhedor? As ruas conversam com o pensamento: escolas bem nutridas, com quase 9.700 matrículas no ensino fundamental e mais de 2.100 no ensino médio, sustentadas por uma equipe sólida de professores, 359 apenas para o fundamental, 109 para o médio, e infraestrutura educacional organizada, segundo dados do CEPS Brasil. O cenário sugere que a cidade olha para o amanhã com responsabilidade.

Chegar é fácil: o transporte coletivo integrado e o Sistema Eixo Anhanguera conectam Goianira a Goiânia de forma moderna e eficiente desde 2014. Isso torna o deslocamento parte da experiência, sem ruído ou desconforto, como um passeio que, ao mesmo tempo, leva você e acolhe você.

Percorrer Goianira é cruzar um espaço que une conveniência e tranquilidade: comércio local organizado, opções de escolas e centros de saúde, e acessibilidade urbana que facilita o cotidiano e preserva o tempo das pessoas. O município consegue equilibrar crescimento econômico, qualidade de vida e uma sensação de pertencimento.

O que torna Goianira uma cidade diferenciada não é apenas o que foi construído, mas o modo como tudo se encaixa, como um canto onde morar não é apenas habitar, mas viver com leveza e segurança. Cada rua iluminada, cada empreendimento planejado, e cada serviço ofertado ajudam a desenhar este destino que, sem alarde, conquista o status de moderno e acolhedor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!