Confira o resultado da Dupla Sena 2853 desta sexta-feira (29); prêmio é de R$ 5,1 milhões

Para ganhar uma fatia da bolada na Dupla Sena, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

Da Redação - 29 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de cartela da Dupla Sena. (Foto: Agência Brasil)

O resultado da Dupla Sena 2853 tem o sorteio nesta sexta-feira (29) realizado a partir das 20h pela Caixa Econômica Federal.

Na TV aberta, a RedeTV fará a transmissão do sorteio do concurso. Já no canal oficial da Caixa Econômica Federal no Youtube também é possível acompanhar a transmissão.

No entanto, você pode conferir o resultado do sorteio da Dupla Sena 2853 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Dupla Sena custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, com apenas um bilhete você tem o dobro de chances de ganhar.

Mas o valor máximo de jogar nesta loteria pode chegar ao total de R$ 12.512,50 se o apostador desejar marcar o total de 15 números em um único jogo da Dupla Sena.

O prêmio acumulado da Dupla Sena 2853 está em R$ 5,1 milhões. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Resultado da Dupla Sena 2853

Sorteio será realizado pela Caixa a partir das 20h

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento ocorre somente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Quando você joga na Dupla Sena, todos saem ganhando. Uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

